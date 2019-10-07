https://static.news.ru/photo/2b69b246-e920-11e9-a8b0-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House/via Globallookpress.com

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай больше всех расстроены выводом американских войск из Сирии.

По его словам, властям этих стран нравилось смотреть, как Вашингтон «увяз в этой трясине» и тратил на это много денег.

Когда я вступил в должность, наши военные были полностью истощены. Теперь они сильнее, чем когда-либо прежде. Бесконечные и нелепые войны заканчиваются, — написал он в Twitter .

Политик добавил, что США «фокусируются на общей картине», так как знают, что могут вернуться назад и «взорвать».

....down, watching over a quagmire, & spending big dollars to do so. When I took over, our Military was totally depleted. Now it is stronger than ever before. The endless and ridiculous wars are ENDING! We will be focused on the big picture, knowing we can always go back & BLAST! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 октября 2019 г.

Как писал News.ru, ранее Трамп заявил, что может полностью разрушить экономику Турции, если Анкара примет непозволительное с его точки зрения решение.