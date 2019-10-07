Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: White House/via Globallookpress.com

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай больше всех расстроены выводом американских войск из Сирии.

По его словам, властям этих стран нравилось смотреть, как Вашингтон «увяз в этой трясине» и тратил на это много денег.

Когда я вступил в должность, наши военные были полностью истощены. Теперь они сильнее, чем когда-либо прежде. Бесконечные и нелепые войны заканчиваются, — написал он в Twitter.

Политик добавил, что США «фокусируются на общей картине», так как знают, что могут вернуться назад и «взорвать».

Как писал News.ru, ранее Трамп заявил, что может полностью разрушить экономику Турции, если Анкара примет непозволительное с его точки зрения решение.

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