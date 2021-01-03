Трамп выступит в Джорджии с «победной» речью

Президент США Дональд Трамп запланировал выступление с «победной» речью в штате Джорджия, в котором ноябрьские выборы выиграл его соперник Джо Байден.
Визит на митинг в Дэлтоне запланирован у хозяина Белого дома на вечер 4 января,
В Джорджии республиканские власти трижды пересчитывали голоса, и каждый раз выяснялось, что Байден набрал их больше Трампа.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп, так и не признавший поражение на президентских выборах, едет в Джорджию на фоне публикации его телефонного разговора с госсекретарём штата Брэдом Раффенспергером, которого американский лидер уговаривал пересчитать голоса в его пользу. В ходе разговора как минимум однажды из уст американского лидера звучит угроза.