Трамп выступит в Джорджии с «победной» речью

https://static.news.ru/photo/db30c496-4e30-11eb-9568-fa163e074e61_660.jpg Дональд и Мелания Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп запланировал выступление с «победной» речью в штате Джорджия, в котором ноябрьские выборы выиграл его соперник Джо Байден.

Визит на митинг в Дэлтоне запланирован у хозяина Белого дома на вечер 4 января, сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что формальным поводом для поездки Трампа станет поддержка кандидатов-республиканцев во втором туре выборов в сенат. Он пройдёт там 5 января.

В Джорджии республиканские власти трижды пересчитывали голоса, и каждый раз выяснялось, что Байден набрал их больше Трампа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп, так и не признавший поражение на президентских выборах, едет в Джорджию на фоне публикации его телефонного разговора с госсекретарём штата Брэдом Раффенспергером, которого американский лидер уговаривал пересчитать голоса в его пользу. В ходе разговора как минимум однажды из уст американского лидера звучит угроза.