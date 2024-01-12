Трамп выступил с заключительным словом в суде Трамп выступил с заключительным словом, несмотря на запрет судьи

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Бывший президент США Дональд Трамп выступил с последним словом в суде вопреки запрету, сообщил телеканал CNN. Свое же решение пересмотрела нью-йоркский судья Артур Энгорон. В итоге Трампу дали несколько минут, чтобы высказаться.

Это дело против меня ничто иное, как охота на ведьм. Я невиновен. Меня преследует человек, баллотирующийся в президенты. Происходящее здесь — это мошенничество в мой адрес. Они хотят быть уверенными, что я не смогу снова победить, это отчасти является вмешательством в выборы, — заявил Трамп.

Ранее адвокаты Трампа обнаружили связь между обвиняющими его во вмешательстве в выборы с представителями законодательной и исполнительной власти. В частности, защитники экс-главы Белого дома исследуют контакты прокуроров из Атланты, Белого дома и комитета палаты представителей, которые вели расследование по событиям 6 января 2021 года в Капитолии.

Ранее действующий президент США Джо Байден заявил, что штурм Капитолия 6 января 2021 года случился из-за призывов и ложных заявлений Дональда Трампа. Согласно его предвыборной речи, из-за действий Трампа погибли люди, которые вместе с толпой пришли в тот день в Вашингтон.