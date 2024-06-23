Трамп выступил против налогов и оставил чаевые на $500 Трамп написал «долой налоги» в чеке на $500 в американском ресторане

Фото: Ron Sachs/Keystone Press Agency/Виктория Суконникова/ТАСС/NEWS.ru

Дональд Трамп

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп посетил мясной ресторан Tony and Nick's Steaks в Южной Филадельфии в рамках своей предвыборной кампании, сообщает телеканал Fox Business. Там политик оставил официанту чаевые на $500, а на обороте чека написал «долой налоги на чаевые».

Экс-президент Трамп в ходе предвыборной кампании неожиданно остановился... в ресторане Tony and Nick's Steaks... Сообщается, что Трамп произвел большое впечатление не только чаевыми в размере $500 , но и тем, что написал на квитанции «долой налоги на чаевые», — говорится в публикации.

Уточняется, что визит Трампа в заведение был «непредвиденным». Пообедав в ресторане, экс-президент отправился в университет Темпл в Филадельфии, где пройдет его выступление в рамках предвыборной кампании.

Ранее Трамп в очередной раз пообещал завершить конфликт на Украине в случае своей победы на предстоящих выборах президента США. Он подчеркнул, что сделает это еще до того, как войдет в Овальный кабинет. Кроме того, политик заявил, что не станет отправлять американских военных на Украину.

До этого Трамп и нынешний президент США Джо Байден назначили ранние дебаты. Политолог Сергей Марков предположил, что это говорит об адекватности последнего.