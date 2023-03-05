Трамп выступил против чрезмерной поддержки Украины Трамп заявил, что победа Украины гораздо важнее для Европы, нежели для США

Фото: Ken Cedeno/Consolidated News Photos/Global Look Press

Дональд Трамп

На ежегодном съезде американских консерваторов бывший президент США Дональд Трамп высказал мнение о конфликте между Украиной и Россией, передает РИА Новости. Он заявил, что для стран Европы успех Украины в этом конфликте гораздо важнее, чем для Соединенных Штатов.

Трамп поставил под сомнение объем финансирования Киева администрацией его преемника-демократа Джо Байдена, утверждая, что США выделяют миллиарды долларов на оказание помощи Украине, в то время как европейские союзники США выделяют только небольшую долю этого объема.

Бывший президент обещал, что если он будет переизбран в 2024 году, Соединенные Штаты больше не будут втягиваться в бессмысленные войны в странах, о которых никто не слышал в Америке.

Ранее Трамп пообещал урегулирует конфликт на Украине в течение 24 часов, если он будет переизбран на пост главы государства. Он подчеркнул, что это будет несложно. При этом, экс-глава США не раскрыл деталей своего плана и не сообщил, какие действия он намерен предпринять. Трамп отметил, что раскрытие информации о его плане может помешать достижению его целей и привести к продолжению конфликта. Он также подчеркнул, что это задача, которую может выполнить только президент, обладающий необходимой властью и полномочиями.