США

Трамп высказался в защиту неоправданного препарата против коронавируса

10:47, 20 мая 2020
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Stefani Reynolds/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп назвал липовым исследование, в котором эксперты предупредили о рисках применения противомалярийного препарата от коронавируса. Политик отметил, что принимавшие участие в испытаниях пациенты были слишком больными и старыми.

По словам Трампа, гидроксихлорохин давали людям, «готовым умереть» от проблем с сердцем или в силу преклонного возраста.

Было сделано ложное исследование — они давали больным людям, — заявил американский лидер.

Исследование финансировали Национальные институты здоровья и университет Вирджинии, его проводили в госпиталях Министерства по делам ветеранов США, отмечает CNN.

Ранее глава Соединённых Штатов сообщил, что сам принимает гидроксихлорохин, хотя врач не рекомендовал ему этот препарат, писал NEWS.ru.

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