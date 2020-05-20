Трамп высказался в защиту неоправданного препарата против коронавируса

Президент США Дональд Трамп назвал липовым исследование, в котором эксперты предупредили о рисках применения противомалярийного препарата от коронавируса. Политик отметил, что принимавшие участие в испытаниях пациенты были слишком больными и старыми.
По словам Трампа, гидроксихлорохин давали людям, «готовым умереть» от проблем с сердцем или в силу преклонного возраста.
Было сделано ложное исследование — они давали больным людям, — заявил американский лидер.
Исследование финансировали Национальные институты здоровья и университет Вирджинии, его проводили в госпиталях Министерства по делам ветеранов США,
Ранее глава Соединённых Штатов сообщил, что сам принимает гидроксихлорохин, хотя врач не рекомендовал ему этот препарат, писал NEWS.ru.
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