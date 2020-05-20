Трамп высказался в защиту неоправданного препарата против коронавируса

https://static.news.ru/photo/e56814d0-9a6e-11ea-b82c-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Stefani Reynolds/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп назвал липовым исследование, в котором эксперты предупредили о рисках применения противомалярийного препарата от коронавируса. Политик отметил, что принимавшие участие в испытаниях пациенты были слишком больными и старыми.

По словам Трампа, гидроксихлорохин давали людям, «готовым умереть» от проблем с сердцем или в силу преклонного возраста.

Было сделано ложное исследование — они давали больным людям, — заявил американский лидер.

Исследование финансировали Национальные институты здоровья и университет Вирджинии, его проводили в госпиталях Министерства по делам ветеранов США, отмечает CNN.

Ранее глава Соединённых Штатов сообщил, что сам принимает гидроксихлорохин, хотя врач не рекомендовал ему этот препарат, писал NEWS.ru.