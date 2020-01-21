https://static.news.ru/photo/47adef40-3c8f-11ea-9dd2-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Guo Chen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп рассказал, что думает о шведской активистке Грете Тунберг и победе бойца Конора Макгрегора, в интервью The Wall Street Journal. Об этом сообщил ТАСС.

Я, на самом деле, ничего не знаю о ней, — поделился американский лидер в интервью.

Он добавил, что Грета Тунберг производит впечатление «очень сердитой» девочки.

В этом же интервью Дональд Трамп оценил то, что ирландский боец UFC назвал в Twitter Трампа «феноменальным президентом».

Это хорошо. Я могу гарантировать, что сражаться с ним не стану. <...> Он выбил дух из этого парня, — прокомментировал сообщение и последний бой Конора Макгрегора Дональд Трамп.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США пропустил выступление Греты Тунберг. Однако встреча Дональда Трампа со шведской экоактивисткой не исключена, так как американский лидер пробудет в Давосе ещё несколько дней.