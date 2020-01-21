Президент США Дональд Трамп рассказал, что думает о шведской активистке Грете Тунберг и победе бойца Конора Макгрегора, в интервью The Wall Street Journal. Об этом
Я, на самом деле, ничего не знаю о ней, — поделился американский лидер в интервью.
Он добавил, что Грета Тунберг производит впечатление «очень сердитой» девочки.
В этом же интервью Дональд Трамп оценил то, что ирландский боец UFC назвал в Twitter Трампа «феноменальным президентом».
Это хорошо. Я могу гарантировать, что сражаться с ним не стану. <...> Он выбил дух из этого парня, — прокомментировал сообщение и последний бой Конора Макгрегора Дональд Трамп.
Congratulations on your big— Donald J. Trump (@realDonaldTrump)
@UFCWIN! https://t.co/135dOECsEf January 21, 2020
Ранее NEWS.ru писал о том, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США пропустил выступление Греты Тунберг. Однако встреча Дональда Трампа со шведской экоактивисткой не исключена, так как американский лидер пробудет в Давосе ещё несколько дней.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен