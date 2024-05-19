Трамп высказал соображения по поводу уровня IQ Байдена Трамп назвал Байдена человеком с низким уровнем IQ

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Дональд Трамп

Действующий глава американской администрации Джо Байден обладает низким показателем IQ, заявил бывший президент США Дональд Трамп на ежегодном съезде Национальной стрелковой ассоциации в Далласе (штат Техас). По его мнению, стоит задуматься над тем, что такой человек представляет страну во время встреч с лидерами других государств.

Только подумайте, наш президент — человек с низким IQ, и ему приходится иметь дело с председателем [КНР] Си [Цзиньпином], с [президентом России Владимиром] Путиным, — сказал он.

Ранее Трамп призвал владельцев огнестрельного оружия прийти и проголосовать на выборах главы государства, поскольку с их поддержкой он бы легко «потопил демократов». В свою очередь политик пообещал в случае победы «отстаивать права и свободы» этих граждан. В соответствующей ассоциации состоят около 5 млн человек.

При этом Джо Байден на встрече со сторонниками в Атланте (штат Джорджия) назвал Трампа неудачником, который не умеет достойно принимать поражение. Косвенно политик и сам в этом не раз признавался, когда обещал «кровавую баню» в случае проигрыша на выборах, констатировал он. Байден также выразил сомнения в точности результатов социологических опросов, согласно которым он уступает Трампу по популярности среди избирателей.