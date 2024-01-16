Трамп вырвался вперед на первых кокусах республиканцев Трамп лидирует на первых предварительных выборах республиканцев в Айове

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп захватил лидерство на первых предварительных выборах Республиканской партии в штате Айова, сообщает телеканал NBC. Бывшего главу государства поддержали около половины сторонников партии.

Ожидается, что серьезная борьба развернется за второе место — на него претендуют губернатор от штата Флорида Рон Десантис и бывший постпред США при ООН Ники Хейли. Аутсайдеры гонки кандидатов — предприниматель Вивек Рамасвами и экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон.

В аналогичном ключе победу Трампа предрекают телеканалы Fox News, CBS и ABC. Результаты собраний республиканцев — так называемых кокусов — будут публиковаться до конца вечера.

Голосование в Айове стало первым в сезоне предварительных выборов в США. Для определения единого кандидата представители Республиканской партии проводят очные конференции — кокусы, они стартовали в 19:00 по местному времени. От праймериз такой тип мероприятия отличается тем, что избиратели должны лично присутствовать на собрании, где обязаны публично высказаться в поддержку того или иного кандидата.

Ранее данные опросов телеканала CBS News и компании YouGov показали, что Дональд Трамп со значительным отрывом вырвался в лидеры среди потенциальных кандидатов на выборы от Республиканской партии. По их данным, политик заручился рекордной поддержкой избирателей в 69%. До этого, в ноябре 2023 года, на праймериз за Трампа были готовы проголосовать 61%.

В свою очередь госсекретарь штата Миссури Джей Эшкрофт пригрозил отстранить президента США Джо Байдена от участия в демократических праймериз в своем штате по аналогии с его конкурентом Дональдом Трампом, которого убрали из бюллетеней в Колорадо и Мэне. По итогам этих праймериз определяется партийный кандидат на президентских выборах.