Трамп выразил уверенность в заключении ядерной сделки с Тегераном

Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time выразил уверенность в том, что Вашингтон и Тегеран смогут заключить сделку по ядерной программе. По его словам, никакое другое государство не могло бы сделать этого.

Я думаю, что мы заключим сделку с Ираном. Никто другой не смог бы этого сделать, — сказал он.

Американский лидер уточнил, что заключение договоренностей будет возможно без нападения. При этом Трамп не исключил вероятность конфликта с Ираном.

Ранее президент США заявил, что переговоры с Ираном проходят успешно после встречи своего спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа с главой Министерства иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Политик отметил положительный прогресс в обсуждениях по иранскому вопросу.

До этого иранский министр иностранных дел обозначил границы переговоров с представителями Соединенных Штатов, отметив, что Тегеран не планирует в Омане обсуждать ничего, кроме ядерной сделки. По словам Аракчи, в ходе общения должны быть обсуждены все основные вопросы, касающиеся ядерной программы Ирана.

По данным The New York Times, президент Ирана Масуд Пезешкиан попросил у верховного лидера страны Али Хаменеи разрешения на переговоры с США. Он получил согласие.