https://static.news.ru/photo/c942a840-a73c-11e9-9e55-fa163e074e61_1024.jpgМарк ЭсперФото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press
Американский президент Дональд Трамп выдвинул кандидатуру и.о. министра обороны США Марка Эспера для назначения на эту должность на постоянной основе. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы Белого дома.
Уведомление о выдвижении на должность направлено в Сенат: Марк Эспер из штата Вирджиния на должность министра обороны, — цитирует документ ТАСС.
Как писал News.ru, в июне Марк Эспер стал исполняющим обязанности министра обороны США. До этого он возглавлял департамент Сухопутных войск. По словам Дональда Трампа, действующий глава Пентагона Патрик Шанахан решил не проходить процесс утверждения в Сенате на эту должность.