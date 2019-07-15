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Президент США Дональд Трамп не считает расистскими свои высказывания в адрес женщин из прогрессивного крыла Демократической партии, состоящих в Палате представителей американского Конгресса. Об этом он заявил, отвечая на соответствующий вопрос прессы.

Нисколько, — цитирует Трампа ТАСС. При этом глава государства отказался говорить, о ком из членов Палаты представителей идёт речь, добавив, что журналисты могут догадаться самостоятельно. Трамп 14 июля допустил в...