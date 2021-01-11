Трамп ввёл в округе Колумбия режим ЧС

https://static.news.ru/photo/ca704986-5472-11eb-82c4-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Shawn Thew/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп ввёл режим ЧС в Вашингтоне, что позволит 20 января обеспечить безопасность при инаугурации избранного президента Джо Байдена.

Этот же режим уже действует в американской столице. Его по собственной инициативе ранее ввели городские власти. Решение Трампа потребовалось, чтобы Вашингтон получил федеральную помощь.

Президент Дональд Трамп сообщил, что в округе Колумбия существует чрезвычайная ситуация, и распорядился, чтобы федеральная помощь была направлена вдобавок к усилиям округа из-за экстренных обстоятельств, связанных с 59-й президентской инаугурацией, — сообщили в Белом доме.

Ранее NEWS.ru сообщал, что во всех штатах США запланированы вооружённые акции протеста, о чём знают в ФБР. Об этом заявил журналист телекомпании ABC Аарон Катерски. По его словам, акции пройдут у законодательных собраний 50 штатов с 16 по 20 января. В то же время у Капитолия в Вашингтоне запланированы протестные мероприятия с 17 по 20 января.