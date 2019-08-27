Американский лидер Дональд Трамп подписал указ, которым утвердил ввод режима чрезвычайной ситуации в ассоциированном с США островном государстве Пуэрто-Рико в связи с приближением тропического циклона «Дориан».
По данным пресс-службы Белого дома, президент также распорядился предоставить федеральную помощь в дополнение к средствам, которые пойдут на борьбу с последствиями шторма.
Циклон сформировался 26 августа возле острова Барбадос в Тихом океане. Сейчас он находится примерно в 450 км от Пуэрто-Рико и движется со скоростью около 6 м/с.
Ранее News.ru писал, что Трамп во время брифингов в Белом доме не раз предлагал уничтожать ураганы до того, как они достигнут берегов Америки, с помощью ядерных зарядов. Учёные считают, что это — антинаучный миф: взрыв атомной бомбы не только приведёт к катастрофическим последствиям для экологии, но и не поможет в борьбе с ураганом. Однако эта теория продолжает существовать и прокрадывается даже в головы высшего руководства США.