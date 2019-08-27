https://static.news.ru/photo/d7a5c23a-c958-11e9-9494-fa163e074e61_660.jpg Фото: NOAA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп подписал указ, которым утвердил ввод режима чрезвычайной ситуации в ассоциированном с США островном государстве Пуэрто-Рико в связи с приближением тропического циклона «Дориан».

По данным пресс-службы Белого дома, президент также распорядился предоставить федеральную помощь в дополнение к средствам, которые пойдут на борьбу с последствиями шторма.

Циклон сформировался 26 августа возле острова Барбадос в Тихом океане. Сейчас он находится примерно в 450 км от Пуэрто-Рико и движется со скоростью около 6 м/с.

Ранее News.ru писал, что Трамп во время брифингов в Белом доме не раз предлагал уничтожать ураганы до того, как они достигнут берегов Америки, с помощью ядерных зарядов. Учёные считают, что это — антинаучный миф: взрыв атомной бомбы не только приведёт к катастрофическим последствиям для экологии, но и не поможет в борьбе с ураганом. Однако эта теория продолжает существовать и прокрадывается даже в головы высшего руководства США.