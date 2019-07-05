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Североатлантический альянс может исчезнуть уже в ближайшие пять лет. Об этом заявил бывший вице-президент США Джозеф Байден.

Произойдёт это, если нынешний глава государства Дональд Трамп одержит победу на предстоящих выборах, уверен политик. Если [Трамп] будет переизбран, я обещаю: через четыре года или пять лет НАТО не будет,...