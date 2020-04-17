Трамп вступил в перепалку с губернатором Нью-Йорка Куомо из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/34022720-80d4-11ea-98fb-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Pool via CNP / MediaPunch/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп и губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо вступили друг с другом в перепалку из-за того, как штат Нью-Йорк реагирует на коронавирус.

Куомо обрушился с критикой на Трампа, поскольку глава государства не помогает штатам в тестировании на COVID-19, считая это «слишком сложным». Также Куомо оказался недоволен планом главы Белого дома по восстановлению экономики. В нём основная ответственность ложится на губернаторов.

Я не нуждаюсь в том, чтобы президент мне говорил, что я губернатор, — возмутился Эндрю Куомо.

В ответ на это Трамп написал в Twitter, что губернатор слишком много жалуется, а нужно «делать дело».

Иди и сделай дело. Хватит говорить! Мы тебе создали тысячи больничных кроватей, которые тебе не понадобилось использовать, отдали большое количество аппаратов ИВЛ, которые у тебя и так должны были быть, помогли с тестированием, которое ты сам должен был проводить, — написал Трамп.

Глава государства заявил, что Нью-Йорк получил больше денег и оборудования, чем любой другой штат в стране. Трамп подчеркнул, что заявления Куомо о необходимости в почти 40 тысячах аппаратах ИВЛ являются «смехотворными».

Мы дали им небольшой процент от этого числа, и этого было предостаточно, — подчеркнул американский лидер.

NEWS.ru писал, что в штате Нью-Йорк за прошедшие сутки от коронавируса умерли 630 человек, 16 апреля — 606 человек. Общее число заболевших в США составляет 672 303 человека.