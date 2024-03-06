Трамп встретился с Маском, чтобы попросить денег на предвыборную кампанию Bloomberg: Трамп увиделся с Маском на фоне поиска спонсора предвыборной кампании

Фото: Jeenah Moon/XinHua/Global Look Press

Дональд Трамп

Бывший глава Белого дома встретился с американским предпринимателем Илоном Маском, передает Bloomberg. По данным агентства, это произошло на фоне того, что кандидат в президенты США ищет спонсоров для финансирования своей кампании.

Детали встречи не приводятся. Отмечается, что сейчас предвыборная кампания Трампа «испытывает нехватку средств». Имея состояние в размере около $200 млрд, Маск может решить поддержать Трампа и практически в одиночку уничтожить «огромное финансовое преимущество действующего президента Байдена и его союзников перед экс-главой США». Агентство пишет, что последние сообщения Маска в социальных сетях указывают на то, что он считает необходимым поражение Байдена в ноябре.

Как сообщалось ранее, основной конкурент Трампа в лице бывшего постоянного представителя США при ООН Никки Хейли вышел из президентской гонки. Предполагается, что ее решение связано с низкими результатами, полученными в ходе «супервторника». Она заручилась поддержкой 92 делегатов, в то время как Трамп получил голоса 1012 делегатов.

Сам Трамп ранее заявил, что он считает свою победу на внутрипартийных выборах грустной и воодушевляющей. Политик подчеркнул, что его команда и он сам планируют сделать нечто, что уже давно никто не может сделать. При этом он не стал раскрывать своих планов, подчеркнув, что прошедший «супервторник» является для него невероятным мигом в истории США.