Бретт Кавано и Дональд Трамп Бретт Кавано и Дональд Трамп Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выступил в защиту члена Верховного суда страны Бретта Кавано, которого снова обвинили в сексуальных домогательствах.

Политик уверен, что мужчина невиновен. Он подчеркнул «ужасное отношение» к судье.

Теперь радикальные левые демократы и их партнёры — неудачники из мейнстримных СМИ — снова атакуют Бретта Кавано и громко произносят своё любимое слово «импичмент», — написал глава государства в Twitter.

Обвинения против Бретта Кавано ранее выдвинула американка Кристин Блейзи Форд. По её словам, в 1982 году он попытался склонить её к интимной близости во время вечеринки. Всего о домогательствах с его стороны сообщили три женщины. Сам Кавано категорически отвергает обвинения, однако полиция уже готовится начать расследование.

Как писал News.ru, 5 октября в Вашингтоне состоялась массовая акция протеста против назначения Кавано на должность судьи Верховного суда США. Полиция арестовала около 300 человек, среди них оказалась известная фотомодель Эмили Ратаковски.

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