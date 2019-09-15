https://static.news.ru/photo/0a24afa6-d7db-11e9-8df4-fa163e074e61_660.jpg Бретт Кавано и Дональд Трамп Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выступил в защиту члена Верховного суда страны Бретта Кавано, которого снова обвинили в сексуальных домогательствах.

Политик уверен, что мужчина невиновен. Он подчеркнул «ужасное отношение» к судье.

Теперь радикальные левые демократы и их партнёры — неудачники из мейнстримных СМИ — снова атакуют Бретта Кавано и громко произносят своё любимое слово «импичмент», — написал глава государства в Twitter .

Now the Radical Left Democrats and their Partner, the LameStream Media, are after Brett Kavanaugh again, talking loudly of their favorite word, impeachment. He is an innocent man who has been treated HORRIBLY. Such lies about him. They want to scare him into turning Liberal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 сентября 2019 г.

Обвинения против Бретта Кавано ранее выдвинула американка Кристин Блейзи Форд. По её словам, в 1982 году он попытался склонить её к интимной близости во время вечеринки. Всего о домогательствах с его стороны сообщили три женщины. Сам Кавано категорически отвергает обвинения, однако полиция уже готовится начать расследование.

Как писал News.ru, 5 октября в Вашингтоне состоялась массовая акция протеста против назначения Кавано на должность судьи Верховного суда США. Полиция арестовала около 300 человек, среди них оказалась известная фотомодель Эмили Ратаковски.