Трамп вспомнил о доверии Путину и унизил разведку США Трамп: я доверял Путину больше, чем «подонкам» из разведки

Фото: Shealah Craighead/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп на странице в социальной сети Truth Social заявил, что доверяет российскому лидеру Владимиру Путину больше, чем «подонкам» из американской разведки. Как передает Newsweek, бизнесмен и политик в своем посте вспомнил о встрече с президентом РФ в 2018 году в Финляндии. Трамп тогда заявил, что «не видит причин», по которым Россия могла бы вмешиваться в выборы в США, несмотря на выдвинутые ФБР обвинения.

Помните, как в Хельсинки репортер спросил меня, по сути, кому я доверяю больше — президенту России Путину или нашим подонкам из «разведки». В то время я чувствовал, что у нас были очень плохие люди в лице Джеймса Коми, Маккейба (чьей жене помогала Кривоватая Хиллари), — написал Трамп.

Под постом бизнесмен запустил голосование. Он попросил подписчиков ответить, кому бы они доверились скорее — Путину или американской разведке. Представителей спецслужб он назвал «отбросами».

Ранее Трамп заявил, что действующий глава американского государства Джо Байден подвел человечество к грани третьей мировой войны. Свое мнение политик озвучил в ходе выступления на митинге в штате Южная Каролина. Трамп пообещал в случае своего избрания на пост президента спасти мир таким образом, какой не использовал еще никто до него.

Он подчеркнул, что если бы ему удалось добиться переизбрания на выборах 2020 года, конфликт между Россией и Украиной никогда бы не случился.