Трамп вновь пообещал прекратить «чудовищный» конфликт на Украине Трамп пообещал прекратить украинский конфликт сразу после избрания президентом

Фото: Al Drago - Pool Via Cnp/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп во время выступления на Либертарианском национальном съезде в Вашингтоне вновь пообещал прекратить украинский конфликт в случае переизбрания на пост главы Белого дома. По его словам, Соединенные Штаты потратили слишком много денег на Украину.

Еще до того, как я вернусь в Овальный кабинет после победы на президентских выборах, я добьюсь прекращения чудовищного конфликта между Россией и Украиной, чтобы мы перестали тратить сотни миллионов долларов на чужие конфликты и сберегли тысячи и тысячи жизней, — отметил миллиардер.

Американский политик в то же время не раскрыл конкретных способов для достижения этой цели. Трамп пообещал остановить "поход" действующего президента США Джо Байдена к третьей мировой войне.

Ранее газета The Telegraph писала, что Трамп составил детальный план мирного урегулирования конфликта на Украине, однако не будет его представлять до выборов. По информации журналистов, миллиардер расценивает инициативу как рычаг воздействия. Экс-глава Белого дома рассчитывает ограничиться в рамках выступлений на предвыборных мероприятиях простыми утверждениями о завершении конфликта, предположили авторы статьи.