https://static.news.ru/photo/af45753a-d38d-11e9-9926-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп вновь похвастался своей знаменитой причёской. Во время выступления перед сторонниками в Северной Каролине он отметил, что у него шевелюра лучше, чем у большинства его друзей.

По его словам, он был готов провести митинг на открытом стадионе, а не в помещении, чтобы вместить всех, кто пришёл пообщаться с ним. Ради этого, заверил американский лидер, он не побоялся бы намочить свою знаменитую причёску.

Это бы показало по крайней мере, что это мои собственные волосы, — сказал Трамп.

При этом глава США заявил, что может его шевелюра и «не замечательная», однако ей могут позавидовать его друзья того же возраста, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее Трамп заявил, что тем, кто носит парики, не стоит баллотироваться в президенты. По словам американского лидера, многие обвиняли его в ношении париков. Теперь же злые языки замолчали, так как президент побывал под проливными дождями и постоял на сильном ветру, но волосы остались на голове.