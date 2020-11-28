Трамп вновь назвал выборы президента мошенническими

https://static.news.ru/photo/873fa6b0-3263-11eb-8945-fa163e074e61_660.jpg Фото: John Nacion/Keystone Press Agency/Global Look Press

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп по-прежнему оценивает прошедшие в стране выборы как состоявшееся мошенничество.

Моё мнение не переменится за шесть месяцев — имело место массовое мошенничество, — заявил политик в интервью Fox News.

Трамп подчеркнул, что «республиканцы позволили этому произойти». Он убеждён, что после произошедшего американцы не увидят ещё одного республиканца, избранного в США «на уровне сената, палаты представителей или президента».

Ранее действующий глава Белого дома заявил, что сотрудники Министерства юстиции США и ФБР могут быть причастны к масштабным фальсификациям. Он подчеркнул, что республиканцы обладают доказательствами нарушений.

Как писал NEWS.ru, Трамп опасается, что его жалобы не дойдут до Верховного суда. Он подчеркнул, что множество людей готовы представлять его интересы в этой инстанции, вопрос в том, можно ли будет довести дело до суда.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Их результаты пока не объявлены. По предварительным данным, кандидат от республиканцев Джо Байден получил 306 голосов выборщиков (для победы нужно 270), а баллотирующийся на второй срок Трамп 232 голоса.