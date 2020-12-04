Трамп внезапно защитил «Северный поток — 2»

Президент США Дональд Трамп в очередной раз пригрозил наложить вето на согласованный обеими палатами конгресса законопроект об оборонном бюджете. На этот раз это не пустые слова: уже готовый документ вскоре должен появиться у него на столе. Проект бюджета включает в том числе расширение санкций против «Северного потока — 2», но президента разозлило не это. Он хочет, чтобы в законопроекте была прописана ответственность соцсетей за публикуемый в них контент. NEWS.ru разбирался, спасёт ли неразбериха в Вашингтоне проект российского газопровода.

Глава Белого дома давно угрожает наложить вето на оборонный бюджет США на 2021 год. Сначала ему не нравилось то, что согласно документу, военные базы, названные в честь командиров армии Конфедерации, вскоре получат новые имена. Авторы этой поправки считают, что старые названия оскорбляют потомков рабов.

Несколько недель назад у Трампа появилась другая претензия: в законопроект не внесли пункт об ответственности социальных сетей за публикуемый в них пользовательский контент. Если эта инициатива воплотится в жизнь, на YouTube, Twitter и Facebook впервые за 25 лет смогут подавать в суд за содержание постов. Конгресс отказался исключить пункт об иммунитете от судебного преследования для владельцев соцсетей из законопроекта об обороне, поэтому Трамп собирается наложить на него вето.

Он так и не избавился от щита для крупных технологических компаний, секции 230. Это огромная угроза для нашей национальной безопасности. Я наложу вето! — прокомментировал Трамп новости о том, что законопроект был согласован обеими палатами конгресса.

Официальные представители Белого дома заявляют, что соцсети необходимо привлечь к ответственности, потому что противники Америки, такие как Россия и Китай, используют эти платформы для дезинформации. В действительности у Трампа личные счёты с Facebook и Twitter: в этом году они начали помечать его посты как потенциально вводящие в заблуждение и ограничили распространение компромата на его соперника Джо Байдена. Миллиардер пообещал отомстить, если соцсети не прекратят нападки на него, и сдержал обещание.

Дональд Трамп facebook.com/DonaldTrump

Неожиданным выгодоприобретателем от противостояния президента и законодателей стал газопровод «Северный поток — 2». Расширение санкционного режима против российского проекта было включено в оборонный бюджет, который глава Белого дома «завернул». Ограничительные меры должны были затронуть компании, которые содействуют продаже или аренде трубоукладочных судов, страхуют их, а также предоставляют им помещения для модернизации и логистическую поддержку. Кроме того, в чёрный список включены фирмы, сертифицирующие и страхующие сам трубопровод. Пока продолжается спор об ответственности соцсетей, ограничения для строителей «Северного потока — 2» не вступят в силу.

Законопроект об оборонном бюджете одобрялся обеими палатами конгресса 60 лет подряд и ни разу не был заветирован президентом. Традиционно он включает не только вопросы вооружённых сил, но и всё, что касается национальной безопасности, в том числе энергетической. Отсюда в нём, казалось бы, не очень уместные пункты о «Северном потоке — 2» и дезинформации в соцсетях.

Понимая важность этого документа, республиканцы и демократы обычно забывают о партийных разногласиях и стараются принять его подавляющим большинством. Но Трамп вполне может создать прецедент с вето, так как до ухода с поста у него осталось почти два месяца. В конце 2018 года президент уже спровоцировал самый долгий в истории США шатдаун — временную приостановку работы правительства из-за недостатка финансирования. Причиной стало то, что конгресс не включил в бюджет на 2019 год статью на строительство стены на границе с Мексикой. Трамп пытался добиться этого больше месяца, пока государственные служащие сидели без денег, но в итоге вынужден был уступить.

Однако на этот раз ему на стол ляжет законопроект, принятый подавляющим большинством голосов, включая членов его партии. Палата представителей проголосовала с раскладом 295/125 в пользу проекта оборонного бюджета. Сенат одобрил его 84 голосами против 14. Поэтому у конгресса есть все шансы преодолеть президентское вето — для этого нужно две трети голосов в обеих палатах. Случается это не так уж и редко: за два срока Барака Обамы законодатели пять раз преодолели его вето.

Так что «Северный поток — 2» получает весьма небольшую отсрочку от санкций. Тем более что с приходом в Белый дом Джо Байдена в конце января бюджет будет принят в любом случае. Кроме того, европейские компании, которых должны были затронуть новые санкции, уже отказались от участия в проекте, ведь о планах американцев остановить строительство газопровода было известно с прошлого года.

Проект оборонного бюджета на 2021 год — рекордный по сумме. Он составляет $740,5 млрд — больше, чем где-либо в мире. В нём предусматривается увеличение зарплаты военных на 3%, наращивание численности ВВС на 700 человек, сухопутных войск — на 6 тысяч человек и ВМС — на 7 тысяч человек. Кроме того, в тексте документа сделана попытка предотвратить заявленное Трампом резкое сокращение войск за рубежом. В частности, численность контингента в Германии не должна быть ниже 34,5 тысячи человек как минимум в ближайшие четыре месяца. В Южной Корее порог установлен на уровне 28,5 тысячи человек. Здесь очевидна попытка «дотянуть» до конца срока нынешнего президента, ведь при Байдене вопрос сокращения контингента в этих странах наверняка будет снят с повестки дня.