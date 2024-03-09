Трамп внес залог в размере $91,63 млн ради обжалования дела о клевете

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Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп внес залог в размере $91,63 млн, чтобы обжаловать решение против него по делу о клевете Джин Кэрролл, сообщают Associated Press News. Уведомление о залоге и апелляции Трампа было направлено в пятницу в федеральный суд Нью-Йорка.

Подача залога была обеспечена страховой компанией Chubb, которая отказалась обеспечивать деньгами любые другие апелляции экс-президента. Размер залога превышает на 10% сумму, указанную в решении суда.

Кэрролл в 2019 году обвинила Трампа в том, что в 1990-е он пытался ее изнасиловать. Сам политик отверг эти обвинения, назвал их ложными и заявил, что в принципе не встречал женщину. По мнению Трампа, таким образом она пытается улучшить продажи своей новой книги. В ответ Кэрролл подала на экс-президента в суд по причине ущерба, нанесенного таким образом ее репутации. Сам Трамп охарактеризовал вердикт по делу о попытке изнасилования как позор и кульминацию наибольшей «охоты на ведьм».

Кроме того, суд в Нью-Йорке приговорил Трампа по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization и обязал выплатить около $355 млн. Политик назвал приговор «тотальной фальшивкой». Он напомнил, что судью уже четырежды снимали с дела и это само по себе является «позорным рекордом». Политик заверил, что последует и пятый отвод от дела.