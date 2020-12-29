Трамп вернётся из отпуска в Белый дом 31 декабря

https://static.news.ru/photo/f82ecd34-4b30-11eb-a0b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: realdonaldtrump/instagram.com

Дональд Трамп планирует вернуться в Вашингтон из отпуска во Флориде 31 декабря. Ранее действующий глава государства заявлял, что прибудет в Белый дом 6 января, когда конгресс официально утвердит результаты голосования выборщиков на президентских выборах.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на ежедневный публичный график президента США.

Ожидалось, что 6 января сенатор-республиканец Джош Холи на заседании выразит возражение по поводу результатов голосования выборщиков, что ненадолго отложило бы признание Джо Байдена президентом.

Выборы главы государства состоялись в США 3 ноября. Наибольшее число голосов набрал бывший вице-президент Джо Байден. Однако действующий глава государства своего поражения не признаёт. Победителя 6 января официально объявит конгресс, инаугурация запланирована на 20 января 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что апелляционный суд 7-го округа США отклонил иск команды действующего президента Дональда Трампа о пересмотре результатов выборов в штате Висконсин за недостаточностью предоставленных доводов для судебного разбирательства.

Дональд Трамп обратился к республиканцам в сенате с призывом продолжить борьбу за его победу на выборах президента. Глава государства подчеркнул, что так сделали бы и депутаты, если бы они «действительно победили»

Он также назвал победившего на выборах главы государства Байдена «фейковым президентом». Также он считает, что прошедшее в Штатах голосование можно сравнить с избранием лидеров в странах третьего мира.