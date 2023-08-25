Трамп вернулся в Twitter с тюремным фото Экс-президент США Трамп опубликовал в Twitter тюремное фото

Фото: Fulton County Sheriff's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал первую более чем за 2,5 года публикацию в социальной сети Twitter (X). На свою забытую страничку он вернулся с тюремным снимком, сделанным в округе Фултон (штат Джорджия), где прошел формальную процедуру ареста.

Фотографию он сопроводил подписью «вмешательство в выборы» и «никогда не сдавайтесь». Также разместил ссылку на страницу сбора средств для своей новой избирательной кампании.

Миллиардер отсутствовал в соцсети с января 2021 году, когда ему ограничили доступ к ней после штурма Капитолия. Илон Маск отменил это решение когда стал владельцем Twitter, однако Трамп не спешил возвращаться.

Бывшего главу Белого дома взяли под арест в тюрьме округа Фултон накануне. Он сам приехал туда, чтобы сдаться властям в рамках дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Здесь его и сфотографировали. Арест был формальным, после чего его освободили под залог в $200 тысяч на период рассмотрения дела.

Снимок стал историческим, так как никогда ранее ни одному бывшему или действующему президенту США не делали тюремного фото. Да и сам Трамп с начала года трижды проходил процедуру ареста, однако прежде его не фотографировали.