Трамп вернул лидерство в колеблющейся Айове

https://static.news.ru/photo/43384332-1e63-11eb-9d7a-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Jeremy Hogan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Действующий президент США Дональд Трамп вновь занял лидирующую позицию в колеблющемся штате Айова.

Согласно результатам подсчётов 81% голосов, кандидат от демократов Джо Байден набирает 47,6%, а Трамп — 50,7%.

На предыдущих выборах в 2016 году в Айове победу одержал Трамп. Она даёт кандидату шесть голосов выборщиков.

Большинство голосов в данном штате подсчитают в ночь выборов, однако отправленные по почте бюллетени будут поступать до 9 ноября. В связи с этим окончательные итоги станут известны в течение недели, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Джо Байден одерживает победу в Аризоне. Несмотря на то что Аризона традиционно считается «колеблющимся штатом» — то есть тем, где симпатии граждан до последнего сложно предугадать, — в последние десятилетия там выигрывают республиканцы.