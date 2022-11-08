Трамп: в США наступил коммунизм

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Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в США наступил коммунизм из-за юридического преследования политических соперников при демократах. Он при этом пошутил, что этап социализма страна прошла еще год назад. Политик обвинили нынешнюю власть в преследовании из-за проверок сделок, которые были заключены, по его словам, 23 года назад, пишет The Hill.

Остановите это, потому что это начало коммунизма. Я думаю, мы пропустили социализм. Я говорил, что у нас будет социализм, но он уже прошел, уже около года, как он закончился, я думаю. Мы теперь в мире коммунизма, — сказал Трамп.

Он назвал тех, кто инициировал эту проверку в его отношении, «больными людьми». Бывший президент признался, что людям приходится жить в новых условиях.

День выборов в Конгресс США может стать самым мрачным в президентстве Джо Байдена, написал ранее в статье для газеты Die Welt обозреватель Даниэль Фридрих Штурм. По его словам, глава Белого дома имеет все шансы потерять лояльное большинство в обеих палатах и получить на ключевых постах в конгрессе сторонников экс-президента США Дональда Трампа.

Обозреватель связывает это с массовым разочарованием политикой Вашингтона. Автор статьи утверждает, что американским избирателям надоели заявления Байдена о том, что он ведет «борьбу за душу нации» и стремится «объединить Америку». Часто повторяющиеся слова Байдена о его оптимистичных взглядах на будущее США «звучат пусто», подытожил обозреватель.