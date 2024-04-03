Трамп в двух словах описал «потерянность» Байдена Трамп: Джо Байден является потерянной душой и вызывает жалость

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Джо Байден

Президент США Джо Байден является потерянной душой, заявил экс-глава Штатов Дональд Трамп. Он отметил, что намерен после возвращения в Белый дом «восстановить мир с помощью силы» и предотвратить третью мировую войну.

Он потерян, наш президент — потерянная душа. Он жалкий, — констатировал бывший глава государства.

Также Трамп подчеркнул, что Байдена никто в мире не уважает, и он может заниматься только распространением дезинформации и фальсификацией выборов, к тому же еле говорит и едва может самостоятельно покинуть сцену после выступления. Однако если к власти придет Трамп, то, по его собственному утверждению, Америка снова станет великой.

Ранее Байден бросил вызов своему предшественнику Дональду Трампу, предложив ему устроить состязание по гольфу. Он даже готов дать миллиардеру фору.

Кроме того, Байден обвинил Трампа в преклонении перед российским лидером Владимиром Путиным. Байден добавил, что один из кандидатов на пост президента США слишком стар и психически нездоров. После он уточнил, что имел в виду именно своего оппонента — республиканца.

Позднее Байден рассказал, что мировые лидеры просят его не допустить победы на выборах бывшего главы Белого дома. На кону стоит демократия, поскольку Трамп является самым недемократическим президентом со времен Гражданской войны в США, пояснил он.