Трамп увильнул от ответа на ключевой вопрос Трамп уклонился от ответа на вопрос о территориальной принадлежности Крыма

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Дональд Трамп

Отвечая на вопросы журналистов, президент США Дональд Трамп не стал прямо говорить о признании Крыма российской территорией. Трансляцию из Овального кабинета вел Белый дом.

Я просто хочу, чтобы война закончилась <…>. У меня нет любимчиков, — сказал Трамп.

После заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев никогда не признает Крым за Россией, со стороны американского лидера последовала критика. Он отметил, что позиция его коллеги вредит мирным переговорам с РФ. На данный момент ситуация остается плачевной, и власти должны быть заинтересованы в заключении мира. Иначе, уверен хозяин Белого дома, страна вовсе будет потеряна уже через три года.

Ранее сообщалось, что переговоры о разрешении конфликта на Украине, проходящие в Лондоне, завершатся провалом. Журналисты The Spectator считали, что такой исход может быть целью Вашингтона, который мог намеренно сделать свой мирный план неприемлемым для Киева, чтобы иметь возможность выйти из переговорного процесса.

При этом первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев обратил внимание, что упрямство Зеленского может привести к скорому падению его страны. Этими словами он прокомментировал высказывания украинского лидера о том, что Киев никогда не признает Крым российским, в результате которых были сорваны переговоры в Лондоне по Украине.