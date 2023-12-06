Трамп усомнился в способности Байдена стать кандидатом в президенты США

Фото: Official White House/Shealah Craighead

Действующий лидер США Джо Байден вряд ли сможет стать кандидатом в президенты от демократов, так как он находится в плохой физической форме, заявил бывший глава государства Дональд Трамп, выступая на встрече с избирателями в штате Айова. Встреча была организована телеканалом Fox News. Отмечается, что Трамп также усомнился и в умственных способностях 81-летнего Байдена, ставшего самым старым президентом в истории США.

Я лично не думаю, что ему удастся физически. Я видел, когда он был на пляже. Он не смог поднять пляжный стул, который может поднять и ребенок. И я бы сказал, что умственно он столь же плох, может, даже хуже, — заявил Трамп.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что он бы не стал баллотироваться на второй срок, если бы на этот шаг не пошел его оппонент Дональд Трамп. Байден подчеркнул, что демократы не могут позволить победить «этому республиканцу». Отмечается, что сам Трамп пока не выбран основным кандидатом от республиканской партии на президентских выборах. Помимо него, на выдвижение также претендуют бизнесмен Вивек Рамасвами, губернатор Флориды Рон Десантис и еще несколько человек. Выборы нового президента США пройдут в ноябре 2024 года.