Трамп усомнился, что США просуществуют еще два года при Байдене Трамп усомнился в возможности США пережить еще два года при Байдене

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Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп выразил сомнение, что его страна сможет просуществовать еще два года под руководством администрации президента-демократа Джо Байдена. По его словам, сказанным в штате Пенсильвания на мероприятии, посвященном предстоящим 8 ноября промежуточным выборам в конгресс, о сегодняшнем состоянии страны он не может сказать ничего хорошего, сообщает РИА Новости.

Эта страна — я не знаю, сможет ли она просуществовать еще два года. Вот что происходит с ней, — подчеркнул политик.

Трамп уточнил, что США прежде «никогда не пребывали в столь плохом состоянии».

Наша страна не была в таком положении. Нас не уважают нигде. <...> Нет ничего хорошего, что я мог бы сказать о состоянии этой страны, — добавил бывший президент.

Он призвал соотечественников, которые хотели бы «предотвратить разрушение своей страны и спасти американскую мечту», голосовать 8 ноября за республиканцев.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники заявило, что Дональд Трамп намерен баллотироваться в президенты страны в 2024 году. Он объявит о своей избирательной кампании после выборов в конгресс 8 ноября. Трамп стремится к президентским выборам, как мотылек к огню, считает собеседник агентства.