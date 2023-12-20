Трамп упомянул о Гитлере на митинге Трамп сообщил, что не читал Гитлера

Бывший президент США Дональд Трамп заявил на митинге в штате Айова, что не знаком с книгой «Моя борьба» Адольфа Гитлера. По его словам, которые приводит Politico, аналогии между ним и фюрером нацистской Германии неуместны.

Я никогда не читал (Гитлера. — NEWS.ru), — подчеркнул республиканец.

Бывший глава Белого дома ранее подвергся критике из-за своих высказываний о нелегальных мигрантах в США. Трамп говорил, что приезжие «отравляют кровь» Соединенных Штатов Америки. Эти слова не поддержали даже однопартийцы экс-президента, писали СМИ.

Вместе с тем Трамп сравнивал себя с главой мафии Аль Капоне. Он заявил, что гангстеру предъявляли обвинение лишь однажды, в то время как ему — уже четыре раза.

Президент США Джо Байден назвал Трампа старым приятелем президента России Владимира Путина. Глава Белого дома обратил внимание на то, что в ходе выступления на митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир Трамп заявил о «всей гнилости американской политической системы». При этом экс-президент процитировал главу российского государства в присущей ему экспрессивной форме. Байден отметил, что бывший американский лидер по многим вопросам согласен с Москвой.