Трамп указал на «лазейки» для выдвижения на третий срок Трамп признался, что знает о лазейках для выдвижения на третий срок

Фото: Samuel Corum/Global Look Press

Существуют «некоторые лазейки» для выдвижения на пост президента США в третий раз, заявил в интервью журналу Time американский лидер Дональд Трамп. Глава государства добавил, что «не верит в них».

Я бы предпочел не обсуждать это сейчас, но, как вы знаете, есть некоторые лазейки, которые обсуждались и которые хорошо известны. Но я не верю в лазейки. Не верю в их использование, — сказал Трамп.

Очередные президентские выборы пройдут в США в 2028 году. Согласно американской конституции, избираться на пост главы государства более двух раз запрещено.

Ранее в интернет-магазине президента США появились в продаже бейсболки с надписью «Трамп 2028». Стоимость одной бейсболки составляет $50 (четыре тысячи рублей). Журналисты обратили особое внимание на тот факт, что головной убор произведен в США.

До этого Трамп отмечал, что есть несколько способов переизбираться на третий срок в США. Один из них — избрание вице-президента Джей Ди Вэнса на высший государственный пост. После этого он бы передал свои полномочия нынешнему лидеру. Говоря об этом, политик подчеркнул, что пока думать об этом рано, но с «такими вопросами он не шутит».

Издание Daily Mail подсчитало, что нынешний лидер имеет возможность находиться у власти до 2037 года. Дело в том, что конституция запрещает переизбрание политика после двух сроков. При этом там не упоминаются случаи, когда экс-лидер может вернуться на пост из-за отставки или смерти другого главы государства.