Трамп указал на близость третьей мировой войны в мире

Фото: Catherine Nance/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мир находится на грани третьей мировой войны, заявил бывший президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social после атаки на американскую базу на Ближнем Востоке. По мнению политика, при его руководстве нападения бы не произошло, как не случилось бы атаки ХАМАС на Израиль.

Это нападение никогда бы не произошло, если президентом был бы я, не было ни малейшего шанса [на это]. Точно так же, как не произошло атаки поддерживаемым Ираном ХАМАС на Израиль, конфликта на Украине <...>. Мы находимся на грани третьей мировой войны, — написал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что атака беспилотного летательного аппарата на военный объект США в Иордании, которая привела к гибели трех американских военнослужащих и ранению многих других, свидетельствует о слабости президента Джо Байдена. Экс-президент уверен, что при его руководстве подобное нападение было бы невозможным.

До этого несколько американских военнослужащих получили различные ранения в результате обстрела базы США Айн-аль-Асад на западе Ирака. По информации Пентагона, боевики, поддерживаемые Ираном, выпустили несколько баллистических ракет по базе. Большую часть снарядов перехватили системы ПВО, но некоторые все же достигли своей цели.