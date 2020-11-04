Трамп удивился успехам Байдена в ряде ключевых штатов

https://static.news.ru/photo/43b84562-1eb5-11eb-84ee-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Действующий президент США, вновь претендующий на этот пост, Дональд Трамп назвал странным успех его соперника Джо Байдена в ключевых штатах, где ранее лидировал он сам.

Вчера вечером я лидировал, зачастую солидно, во многих ключевых штатах, почти во всех случаях контролируемых демократами. Потом один за другим они начали волшебным образом исчезать, когда подсчитывались неожиданные кучи бюллетеней. Очень странно, — написал он в Twitter.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the âpollstersâ got it completely & historically wrong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Голосование на выборах президента состоялось в США 3 ноября. Его итоги ещё не подведены. По предварительным данным, Байден опережает Трампа по количеству голосов выборщиков — 238 против 213.

Ранее NEWS.ru писал, что Трамп досрочно объявил о своей победе на выборах. Он сослался на поддержку в ряде ключевых штатов, включая Висконсин, Мичиган и Пенсильванию. Президент предложил остановить подсчёт голосов, чтобы не допустить махинаций со стороны демократов. Штаб Джо Байдена назвал это требование возмутительным.