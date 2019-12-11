На фоне роста антисемитизма в США президент Дональд Трамп собирается подписать указ о противодействии дискриминации евреев в колледжах. Однако и у формулировок указа, и у самого Трампа нашлось много критиков. По мнению части американской общественности, глава Белого дома чересчур потворствует государству Израиль и считает, что американские евреи «задолжали» ему за перенос посольства США в Иерусалим и признание за еврейским государством Голанских высот. Всё это только способствует росту антисемитизма в стране.
Указ Трампа, который, по
Раскритиковали и недавнюю речь Трампа, произнесённую в Израильско-американском совете США. Американский еврейский комитет выпустил заявление, в котором отметил, что в своей речи президент, к сожалению, не избежал распространённых стереотипов о евреях, согласно которым их главный мотиватор — это деньги.
Вам придётся за меня голосовать, у вас нет выбора, — подчеркнул хозяин Белого дома в Израильско-американском совете. — Вы не будете голосовать за Покахонтас (такой кличкой Трамп наградил демократа Элизабет Уоррен. — NEWS.ru). Даже если я вам не нравлюсь... вы будете моими самыми верными сторонниками, потому что как только демократы победят, для вас не останется места.
Трамп, очевидно, имел в виду свои нашумевшие шаги по переносу американского посольства в Иерусалим и признанию за Израилем Голанских высот. Однако, как показал недавний
Гораздо сильнее общину беспокоит рост антисемитских настроений в США: за последние пять лет они удвоились. Сегодня, по данным Антидиффамационной лиги, около 14% американцев придерживаются антисемитских взглядов и всё больше присоединяются к бойкоту Израиля, отказываясь от покупки товаров из этой страны и инвестиций в неё в знак протеста против политики Тель-Авива по отношению к Палестине.
К этому бойкоту, например, присоединились влиятельные члены Палаты представителей от Демократической партии Рашида Тлаиб и Ильхан Омар. Когда обе женщины вознамерились совершить поездку в Израиль в августе, им было отказано из-за их критики еврейского государства. После возникновения широкого общественного резонанса Тель-Авив разрешил американкам въезд, но при условии, что они воздержатся от неодобрительных комментариев в адрес Израиля во время визита. Но активистки посчитали требования унизительными и от визита отказались.
Прочное закрепление противников Израиля на Капитолийском холме вынудило миллиардера и главу Всемирного еврейского конгресса Рональда Лаудера объявить о начале кампании против политиков-антисемитов. Давний донор Республиканской партии пожертвует на это $25 млн, а на кого нацелить информационные пики, определит самостоятельно. Лаудер рассказал The Times, что будет давить и на университеты с тем, чтобы они избавились от преподавателей-антисемитов.
Подъём антисемитизма в США во многом является реакцией на произраильскую политику Трампа. Часть американцев и раньше считали, что чересчур много евреев находится в рядах политической и финансовой элиты, и шаги президента только укрепили их в этом мнении. Кроме того, резкие высказывания Трампа по отношению к нацменьшинствам способствовали росту ксенофобии в целом, частью которой является антисемитизм. Поэтому как бы Трампу ни хотелось думать о том, что еврейский избиратель у него в кармане, для самих американских евреев выбор в пользу него далеко не очевиден.
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