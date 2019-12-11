На фоне роста антисемитизма в США президент Дональд Трамп собирается подписать указ о противодействии дискриминации евреев в колледжах. Однако и у формулировок указа, и у самого Трампа нашлось много критиков. По мнению части американской общественности, глава Белого дома чересчур потворствует государству Израиль и считает, что американские евреи «задолжали» ему за перенос посольства США в Иерусалим и признание за еврейским государством Голанских высот. Всё это только способствует росту антисемитизма в стране.

Указ Трампа, который, по данным The New York Times, он собирается подписать 11 декабря, расширяет существующие меры по противодействию расовой ненависти в учебных заведениях. Согласно им, в государственных колледжах запрещена дискриминация студентов по расовому или национальному признаку. Распоряжение Трампа распространит это правило на антисемитизм и, возможно, расширит само понятие — в него может войти критика государства Израиль. Те учебные заведения, которые не будут повиноваться указу, лишатся государственного финансирования.

Противники такой меры подчёркивают, что выделение иудаизма в национальность — само по себе антисемитизм. Наблюдатели неоднократно замечали, что Трамп, по-видимому, не делает разницы между евреями-американцами и евреями — гражданами Израиля. Произнося речь, посвящённую празднованию Хануки, в Белом доме в прошлом году, он назвал Израиль «вашей страной». А обращаясь к евреям-республиканцам на другом мероприятии, охарактеризовал Биньямина Нетаньяху как «вашего премьер-министра». Между тем не все американские евреи одобряют политику Израиля и вообще как-либо соотносят себя с этой страной.

Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Раскритиковали и недавнюю речь Трампа, произнесённую в Израильско-американском совете США. Американский еврейский комитет выпустил заявление, в котором отметил, что в своей речи президент, к сожалению, не избежал распространённых стереотипов о евреях, согласно которым их главный мотиватор — это деньги.

Вам придётся за меня голосовать, у вас нет выбора, — подчеркнул хозяин Белого дома в Израильско-американском совете. — Вы не будете голосовать за Покахонтас (такой кличкой Трамп наградил демократа Элизабет Уоррен. — NEWS.ru). Даже если я вам не нравлюсь... вы будете моими самыми верными сторонниками, потому что как только демократы победят, для вас не останется места.

Трамп, очевидно, имел в виду свои нашумевшие шаги по переносу американского посольства в Иерусалим и признанию за Израилем Голанских высот. Однако, как показал недавний опрос Gallup, 70% американских евреев склоняются к демократам и только 23% идентифицируют себя как республиканцев. Более ранние исследования показывали, что 71% этой группы электората голосовал за Хиллари Клинтон на президентских выборах 2016 года, поэтому реверансы Трампа в сторону Израиля, по-видимому, не сильно впечатлили американских евреев.

Гораздо сильнее общину беспокоит рост антисемитских настроений в США: за последние пять лет они удвоились. Сегодня, по данным Антидиффамационной лиги, около 14% американцев придерживаются антисемитских взглядов и всё больше присоединяются к бойкоту Израиля, отказываясь от покупки товаров из этой страны и инвестиций в неё в знак протеста против политики Тель-Авива по отношению к Палестине.

Ильхан Омар Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

К этому бойкоту, например, присоединились влиятельные члены Палаты представителей от Демократической партии Рашида Тлаиб и Ильхан Омар. Когда обе женщины вознамерились совершить поездку в Израиль в августе, им было отказано из-за их критики еврейского государства. После возникновения широкого общественного резонанса Тель-Авив разрешил американкам въезд, но при условии, что они воздержатся от неодобрительных комментариев в адрес Израиля во время визита. Но активистки посчитали требования унизительными и от визита отказались.

Прочное закрепление противников Израиля на Капитолийском холме вынудило миллиардера и главу Всемирного еврейского конгресса Рональда Лаудера объявить о начале кампании против политиков-антисемитов. Давний донор Республиканской партии пожертвует на это $25 млн, а на кого нацелить информационные пики, определит самостоятельно. Лаудер рассказал The Times, что будет давить и на университеты с тем, чтобы они избавились от преподавателей-антисемитов.

Подъём антисемитизма в США во многом является реакцией на произраильскую политику Трампа. Часть американцев и раньше считали, что чересчур много евреев находится в рядах политической и финансовой элиты, и шаги президента только укрепили их в этом мнении. Кроме того, резкие высказывания Трампа по отношению к нацменьшинствам способствовали росту ксенофобии в целом, частью которой является антисемитизм. Поэтому как бы Трампу ни хотелось думать о том, что еврейский избиратель у него в кармане, для самих американских евреев выбор в пользу него далеко не очевиден.