Трамп убеждён, что сможет объединить охваченную протестами страну

https://static.news.ru/photo/fa75beb0-acd7-11ea-9af0-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Shawn Thew/Keystone Press Agency/Global look Press

Глава Белого дома Дональд Трамп выразил надежду, что у него получится объединить США, которые охвачены полемикой о расизме и полицейском произволе.

Журналисты Fox News спросили у президента является ли он лидером, который способен «объединить США».

Я определённо так думаю и надеюсь на это. Думаю, то, чего мы достигли, потрясающе, учитывая то, в чём мы были, — отметил Трамп.

Он напомнил, что по стране «ударила чума из Китая», но США восстановились после этого, а затем в стране вспыхнули беспорядки. Трамп подчеркнул, что их можно было бы избежать, если бы местные власти приняли более жёсткие меры.

Вы можете называть это протестами, можете — беспорядками, — отметил глава Белого дома.

NEWS.ru писал, что кандидат в президенты Джо Байден пригрозил Трампу военным переворотом. Политик считает, что он произойдёт, если нынешний глава Белого дома проиграет на выборах, а потом откажется уходить со своего поста.