Трамп требовал от госсекретаря Джорджии пересчитать голоса в его пользу

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп требовал от государственного секретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера пересчитать голоса на выборах главы государства в его пользу.
Это следует из их разговора, запись которого
В ходе разговора Трамп попеременно льстит Раффенспергеру и резко критикует его, а также говорит о нарушениях. Как минимум однажды из уст американского лидера звучит угроза.
Вы знаете, что они сделали, и не сообщаете об этом. Это преступление, уголовное преступление, вы не можете этого допустить, это большой риск для вас, и для Райана, вашего юриста, — сказал Трамп.
Он отметил, что «просто хочет найти» 11 780 голосов в его пользу, так как уверен, что победил в Джорджии.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Сенате США растёт число сторонников группы по главе с республиканцем Тедом Крузом (штат Техас), которые хотят отвергнуть утверждение результатов выборов президента на заседании 6 января. Сам Круз собирается опубликовать объявление, в котором анонсирует этот шаг. После этого примеру последуют другие члены Республиканской партии.
Выборы главы государства состоялись в США 3 ноября. Наибольшее число голосов набрал бывший вице-президент Джо Байден. Однако действующий глава государства своего поражения не признаёт. Победителя 6 января официально объявит конгресс, инаугурация запланирована на 20 января 2021 года.