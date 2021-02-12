Трамп сыронизировал над несостоявшимся импичментом

https://static.news.ru/photo/aa80e898-6e48-11eb-bd92-96000091f725_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House/via Globallookpress.com

Бывший президент США Дональд Трамп назвал несостоявшийся импичмент и обвинения в подстрекательстве к мятежу «охотой на ведьм». Он пообещал продолжить путь к «величию Америки».

Инициировавшая импичмент Трампа верхняя палата Конгресса США не набрала необходимых для этого двух третей голосов.

Это ещё одна стадия величайшей охоты на ведьм в истории нашей страны. Никакому президенту не приходилось проходить через это, — заявил бывший глава государства в интервью NBC.

Трамп пообещал в ближайшие месяцы «многим поделиться» с американцами. Он добавил, что рассчитывает на «невероятный совместный путь» к достижению величия страны. Бывший американский лидер заявил, что его ждёт «очень много работы», пообещал представить стратегию «блестящего и неограниченного» будущего США. Но при этом Трамп не уточнил свои планы и не сказал, будет ли вновь баллотироваться на пост президента.

Трамп стал единственным президентом США, получившим два импичмента в палате представителей. Но при этом оба раза он был оправдан сенаторами. Второй процесс проходил уже после того, как Дональд Трамп покинул пост президента.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшего президента Дональда Трампа оправдали на процессе по импичменту. Об этом свидетельствуют промежуточные результаты голосования.