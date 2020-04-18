Трамп: США ведут расследование причин пандемии

https://static.news.ru/photo/eb96e82a-810c-11ea-a4f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis/CNP/AdMedia

Соединённые Штаты ведут расследование, направленное на установление причин возникновения пандемии коронавируса, заявил американский президент Дональд Трамп.

Также глава США пообещал проверить информацию СМИ, сообщавших, что лаборатория в китайской Ухани получала грант от американских властей в размере $3,7 млн. Он сказал, что если эти данные подтвердятся, то грант будет аннулирован, подчеркнув, что речь идёт о 2015 годе, когда страну возглавлял Барак Обама, передаёт ТАСС.

Произошло много странных вещей, идёт много расследований, и мы намерены выяснить, что произошло. Это пришло из Китая, 184 страны и территории пострадали, это очень плохо. Необходимо выяснить, где это возникло, — отметил Трамп.

Как писал NEWS.ru ранее, спецслужбы Соединённых Штатов выясняют, является ли лаборатория в китайской Ухани источником коронавируса, сообщают западные СМИ. Особое место в расследовании занимает лаборатория доктора Ши Чжэнли, в которой велась работа над противовирусными препаратами и вакциной от коронавируса. По данным источников издания, в работе использовались летучие мыши.