Трамп: США стали свалкой для остального мира

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Под руководством нынешнего президента Джо Байдена США превратилась в свалку для остального мира, заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп во время митинга в штате Нью-Гэмпшир, трансляция которого велась на YouTube-канале медиакомпании RSBN. Трамп выразил обеспокоенность защитой демократии в Соединенных Штатах, утверждая, что она находится под угрозой из-за некомпетентности Байдена.

Под руководством Байдена США превратились в свалку для всего остального мира. Сегодня демократия в в нашей стране находится в опасности из-за некомпетентности Байдена, — заявил Трамп.

В этот вторник в штате Нью-Гэмпшир планируются мероприятия в рамках первичных фракционных выборов. Ожидается, что республиканцы определят кандидата на президентских выборах.

Ранее экс-постпред США при ООН и бывший губернатор штата Южная Каролина, Никки Хейли, претендующая на выдвижение в качестве кандидата от Республиканской партии на президентских выборах, усомнилась в психическом здоровье своего конкурента на первичных выборах — Дональда Трампа. По ее словам, заявления бывшего президента о ее ответственности за события в Капитолии не соответствуют фактам и такого человека нельзя ставить на столь ответственный пост.