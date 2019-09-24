https://static.news.ru/photo/99dba862-dedd-11e9-abba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки продолжат мирное урегулирование в Афганистане, сообщил президент США Дональд Трамп.

Мы продолжим работать с коалицией партнёров по Афганистану, и мы никогда не прекратим работу, чтобы сделать мир реальностью, — цитирует лидера РИА Новости .

Кроме того, Белый дом задержит выделение средств Украине до тех пор, пока свой вклад не сделают европейские страны и другие государства. Вашингтон опасается, что $400 млн военной помощи Киеву могут быть потрачены ненадлежащим способом из-за коррупции в стране.

С 24 по 30 сентября в Нью-Йорке проходит неделя высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Как ранее писал News.ru, США считают, что мирного урегулирования ситуации в Афганистане трудно достичь без участия России и Китая. Об этом заявила исполняющая обязанности помощника госсекретаря страны по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.