Трамп: США помогут с аппаратами ИВЛ Мексике и некоторым другим странам

https://static.news.ru/photo/92668104-8119-11ea-82a0-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Oliver Contreras/Consolidated News Photos/GlobalLookPress

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединённые Штаты помогут Мексике и «некоторым другим странам» с аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Он отметил, что предложил помощь Мексике во время телефонного разговора с президентом страны Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

Мы ведём переговоры с другими странами, я сегодня говорил с президентом Мексики <...>, и я сказал, что мы поможем им с аппаратами искусственной вентиляции лёгких, мы поможем Мексике и некоторым другим странам, — процитировали Дональда Трампа в ТАСС.

Мексиканский лидер уже сообщил у себя на странице в социальной сети Twitter о том, что США собираются направить тысячу аппаратов ИВЛ, а также то, что Мексика сможет докупить аппараты, если это понадобится.

Ранее NEWS.ru писал, что американский лидер Дональд Трамп высказал готовность помочь России с аппаратами ИВЛ.