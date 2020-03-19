Соединённые Штаты были готовы к пандемии коронавируса, поэтому приняли ряд необходимых мер, однако СМИ нечестно это освещают. С таким заявлением выступил президент страны Дональд Трамп.
Я раньше всех ввел запрет на въезд людей из Китая. Думаю, это ваше СМИ назвало меня расистом, — посетовал американский лидер на пресс-конференции.
По его словам, эта мера позволила стране избежать катастрофы, которая могла произойти, если въезд для китайских туристов не ограничили,
В США число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 4661.
NEWS.ru писал о том, что Трамп надеется остановить пандемию коронавируса в США в июле-августе.
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