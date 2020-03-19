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Из общего числа тестируемых положительную пробу на наличие COVID-19 дают 10-11% анализов. Об этом сообщила координатор Белого дома по борьбе с вирусом Дебора Беркс.

Положительные тесты составляют 10-11%, это означает, что 90% серьёзных случаев инфекций — это не коронавирус, — приводит слова Беркс РИА Новости. Координатор по борьбе с вирусом также предупредила, что в...