Трамп сравнил вред Байдена на посту президента с вечностью Трамп: у Байдена впереди еще целая вечность, чтобы навредить США

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Дональд Трамп

Время, остающееся до выборов президента США в ноябре, обернется вечностью с точки зрения вреда, который может успеть причинить стране нынешний хозяин Белого дома Джо Байден, заявил экс-глава США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в городе Дейтон (штат Огайо). Избежать этого, по словам Трампа, легко — просто-напросто вернуть его в Белый дом, передает пресс-служба штаба политика.

Семь месяцев — это не очень долго, с одной стороны. Но с другой стороны, это вечность, потому что эти ребята (администрация Байдена — прим. ТАСС) могут успеть нанести невиданный вред. Это вечность, если вашей страной управляют некомпетентные люди <...> Самый простой способ обратить вспять все катастрофы Байдена — это просто-напросто вернуть меня в кабинет [Белого дома]. Мы справимся с этим, — добавил республиканец.

Бывший американский лидер уверен, что действия администрации Байдена «разрушили экономику США». Кроме того, они способствовали наплыву мигрантов и увеличению инфляции.

Ранее бывший вице-президент США Майк Пенс решил не поддерживать экс-главу Белого дома на предстоящих выборах. Отношения между коллегами испортились после штурма Капитолия 6 января 2021 года, хотя, по мнению экс вице-президента, администрация Трампа в период работы добилась больших успехов, а США тогда стали процветающими и безопасными. Однако позднее в отношениях с боссом произошел раскол, признал Пенс.