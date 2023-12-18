Трамп сравнил себя с главарем мафии Трамп сравнил себя с главой мафии Аль Капоне

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Экс-президент США Дональд Трамп сравнил себя с знаменитым главой мафии Аль Капоне, передает The Hill. Республиканец заявил, что гангстеру предъявляли обвинение лишь однажды, в то время как ему уже четыре раза.

Кто-нибудь когда-нибудь слышал о великом Альфонсе Капоне, Аль Капоне, великом, великом главе мафии, верно? <…>Я слышал, что ему предъявили обвинение один раз, но мне предъявили обвинение четыре раза, — сказал Трамп.

Трамп официально зарегистрирован как один из кандидатов на пост президента США. Именно этого республиканца в Соединенных Штатах считают основным конкурентом Байдена в предстоящей президентской гонке.

Ранее сообщалось, что суд штата Колорадо допустил Трампа к предстоящим президентским выборам, несмотря на причастность к штурму Капитолия. До этого аналогичные решения были приняты еще несколькими инстанциями. Судья Сара Уоллес пришла к выводу, что Трамп спровоцировал восстание его сторонников 6 января 2021 года, и отвергла доводы адвокатов о том, что бывший глава Белого дома действовал в рамках свободы слова. Несмотря на это, она не нашла в законодательстве четких формулировок, предписывающих дисквалификацию кандидата в президенты.