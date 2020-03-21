https://static.news.ru/photo/455f9ece-6baf-11ea-b1c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Ron Sachs/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением. Он сравнил пандемию коронавируса с эпидемией испанского гриппа, которая случилась около 100 лет назад.

Не важно, кто вы и откуда вы, ни у кого не было и мысли, что такое может произойти. Все читали о 1917 годе, об определённых проблемах. Все считали, что в нынешнее время ничего подобного произойти не может. Он возвращается. Вирус — гений. Он возвращается. Это очень плохо, — заявил Трамп.

Во время эпидемии испанского гриппа инфицированы оказались около 500 млн человек. Эта цифра составляла одну треть населения планеты. На сегодняшний день в мире выявлено около 277 тысяч заражённых коронавирусом. От заболевания скончались 11 тысяч человек.

NEWS.ru писал ранее, что американский лидер предложил Ким Чен Ыну помощь в борьбе с коронавирусом.