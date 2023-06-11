Трамп сравнил действия Байдена со сталинской Россией Трамп считает, что администрация Байдена поступает с ним как в «сталинской России»

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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал действия администрации текущего главы Белого дома Джо Байдена, сообщает C-SPAN. Он сравнил их с методами, которые применялись в СССР при Сталине.

Глупые и безосновательные обвинения против меня со стороны администрации Джо Байдена вооружили министерство несправедливости. Байден пытается посадить в тюрьму своих ведущих политических противников, противник значительно опережает его. Он делает это как в сталинской России или коммунистическом Китае, — заявил Трамп на встрече с представителями Республиканской партии в штате Джорджия.

Трамп также отметил, что такая политика приносит ущерб США. По его мнению, три года назад, когда он находился у власти, Америка была «независимой в энергетическом плане», имела небольшую инфляцию, низкие налоги и «самую большую экономику за всю историю». Кроме того, Трамп выразил озабоченность по поводу количества вооружений, отправляемых США на Украину. По его мнению, это привело к тому, что американская армия почти полностью лишилась боеприпасов.

Ранее спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил на своей странице в Twitter о «немыслимой» ситуации, когда президент Джо Байден предъявляет обвинения своему основному конкуренту на выборах 2024 года Дональду Трампу. Председатель нижней палаты конгресса возмутился, что Байден «на протяжении нескольких десятилетий» хранил секретные документы. Он выразил свою поддержку Трампу и подчеркнул, что «верит в верховенство закона».