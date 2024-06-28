«Путин, делай что хочешь с НАТО»: главные цитаты дебатов Трампа и Байдена

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Джо Байден и Дональд Трамп

В ночь на 28 июня в США состоялись первые предвыборные теледебаты между кандидатом от демократов, действующим президентом Джо Байденом и его оппонентом, кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом. Выступление политиков вызвало такую сильную общественную реакцию в Штатах, что демократы сразу же принялись искать замену своему кандидату, а американцы позавидовали россиянам в том, что у них есть такой президент, как Владимир Путин. NEWS.ru собрал самые шокирующие цитаты из дебатов Байдена и Трампа.

В чем особенность прошедших дебатов Байдена и Трампа

Первые предвыборные дебаты в США прошли в студии CNN в Атланте (штат Джорджия). Впервые за всю историю этих шоу в зале не было зрителей — такое решение приняли предвыборные штабы обоих участников. Перед началом состязания Байден и Трамп отказались пожать друг другу руки. Они продолжили «традицию» 2020 года, правда, тогда они не контактировали друг с другом из-за коронавирусных ограничений.

Микрофоны политиков включали только тогда, когда им предоставляли слово, чтобы кандидаты не имели возможности перебивать друг друга. Всего дебаты продлились чуть более полутора часов с учетом двух рекламных пауз, во время которых кандидатам запрещалось контактировать с членами избирательных штабов.

В преддверии мероприятия американский букмекер BetOnline принимал самые разные ставки: например, сколько раз прозвучит имя российского президента Владимира Путина, кто первым выпьет воды и чью жену упомянут первой. По подсчетам журналистов, фамилия Путина произносилась кандидатами по семь раз. Помимо этого, Трамп 16 раз упоминал в своей речи РФ, а Байден — ни разу.

Через 20 минут после начала дебатов 81-летний Байден и 78-летний Трамп перешли к личным оскорблениям. В частности, действующий глава Белого дома несколько раз в лицо назвал бывшего президента сосунком и лузером. Тот в свою очередь отметил, что за подобное оскорбление стоило бы извиниться, однако Байден отказался. Вместо этого он повторил свои слова.

Фото: Artem Priakhin/Keystone Press Agency/Global Look Press Дональд Трамп

Что Байден и Трамп говорили о конфликте на Украине

Одной из главных тем дискуссии стал украинский кризис и в особенности политика российского президента Владимира Путина. И Трамп, и Байден в ходе своих выступлений практически сошлись в том, что Россия одержит верх в военном конфликте с Украиной. По утверждению кандидата от республиканцев, российские войска способны взять всю Украину. Он заявил, что понимал это и, если бы был президентом, никогда не допустил бы, чтобы Россия начала СВО.

«Нет, условия Путина по мирным переговорам неприемлемы. Но послушайте, эта война никогда не должна была начаться, если бы у нас был нормальный лидер. Он (Байден. — NEWS.ru) всех подвел. Он выделил Украине $200 млрд или даже больше. Это огромные деньги, я не думаю, что когда-либо было нечто подобное. Каждый раз, когда Зеленский приезжает в нашу страну, он уходит с $60 млрд. Он величайший торговец в истории. И я не собираюсь его критиковать — я ничего не критикую, я только говорю о деньгах, которые мы тратим на эту войну. Мы не должны были тратить деньги, этого не должно было случиться. Я урегулирую эту войну между Путиным и Зеленским еще в качестве избранного президента, прежде чем вступлю в должность 20 января», — пообещал Трамп.

Заодно он обвинил Байдена в провальном выводе американских войск из Афганистана, который, по его словам, якобы повлиял на решение российского руководства начать спецоперацию по защите Донбасса.

В ответ президент Байден заявил, что Путин намерен «восстановить то, что было частью советской империи». «Путину не нужна часть Украины, ему нужна вся Украина. Он не остановится там, если захватит Украину. Что произойдет с Польшей, Белоруссией, со странами НАТО?» — спросил Байден.

Фото: Will Lanzoni/Keystone Press Agency/Global Look Press Джо Байден и Дональд Трамп

Об угрозе третьей мировой войны

Трамп заявил, что американцы — «действительно терпящая крах нация». По его словам, политика Байдена может довести мир до третьей мировой войны. «Его (Байдена. — NEWS.ru) политика настолько плоха, его военная политика безумна. При нем эти войны никогда не закончатся. Он доведет нас до третьей мировой войны, а мы ближе к третьей мировой войне, чем кто-либо может себе представить. Мы очень, очень близки. А [лидер] Северной Кореи Ким Чен Ын, председатель КНР Си [Цзиньпин], Путин — они не уважают его, они не боятся его, у них нет ничего общего с этим джентльменом, и он собирается довести нас до третьей мировой войны», — сказал 45-й президент США.

В ответ Байден заявил, что если американцы хотят третью мировую войну, то им необходимо позволить Трампу победить. «Дайте ему победить и сказать Путину: делай что хочешь с НАТО», — парировал Байден.

Об Израиле, Китае и Афганистане

Соперники обсудили и другие острые вопросы внешней политики. Так, Трамп назвал Байдена «плохим и слабым палестинцем» из-за его позиции по конфликту в секторе Газа. «Он стал как палестинец. Но и они (палестинцы. — NEWS.ru) не любят его, потому что он очень плохой палестинец. Он слаб», — подчеркнул кандидат от республиканцев.

По мнению Трампа, Байдену следует дать Израилю возможность «довести дело до конца» в вопросе борьбы с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Экс-президент США раскритиковал своего конкурента и за политику в азиатском регионе, обвинив его в получении денег от Пекина. Также он возложил на Байдена ответственность за то, что из-за его политики Соединенные Штаты якобы утратили международный престиж и уподобились «стране третьего мира».

Фото: Will Lanzoni/Keystone Press Agency/Global Look Press Дональд Трамп

«Ему платит Китай. Он маньчжурский кандидат. Он получает деньги от Китая», — сказал Трамп.

В свою очередь Байден заявил, что он является единственным президентом США за целое столетие, при котором американские солдаты не гибнут за пределами своей страны. Отметим, что за время его правления американские военнослужащие гибли как во время вывода войск США из Афганистана, так и в результате нападений на военные базы на Ближнем Востоке.

Комментируя вывод войск США из Афганистана, Трамп заявил, что «это был самый позорный день в американской истории».

Об американской экономике

Действующий президент США обвинил оппонента в том, что его администрации пришлось исправлять ситуацию в экономике страны после правления республиканца. «Когда он уходил, остался хаос, буквально хаос, и мы исправляли ситуацию», — сказал Байден.

В свою очередь экс-хозяин Овального кабинета заявил, что страна никогда не жила так хорошо, как при нем. Трамп заявил, что рост экономики, и особенно рынка труда, которым гордится Байден, носит восстановительный характер.

«Единственные рабочие места, которые он создал, были для нелегальных иммигрантов, и занятость, восстановленная после COVID. Он проделал не хорошую работу, а плохую работу», — объяснил республиканец, добавив, что инфляция «убивает страну».

О праве на аборт

«Если я буду переизбран, я восстановлю право на аборт на федеральном уровне», — пообещал Байден. В ответ Трамп заявил, что «это означает, что он сможет отнимать жизнь у ребенка на девятом месяце и даже после рождения».

Согласно данным социологических опросов CNN, по итогам телешоу 67% зрителей отдали победу Трампу, 33% — Байдену. Позже CNN, который выражает интересы демократической части избирателей, выпустил статью с заголовком «Мы в полной заднице» (We are fucked).

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