Трамп сообщил о «третьей мировой войне» в своей соцсети

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп в очередной раз указал на «третью мировую войну». Теперь соответствующая запись появилась в его Telegram-канале. При этом никаких пояснений и комментариев политик не привел.

Третья мировая война, — написал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что США «катятся в ад». По его мнению, политика администрации президента Джо Байдена ведет к развязыванию третьей мировой войны. Трамп уточнил, что во времена, когда он был хозяином Белого дома, угрозы об использовании ядерного оружия от других стран не исходили.

В свою очередь обозреватель издания 19fortyfive Майя Карлин предположила, что Вашингтон поставит Киеву усовершенствованные модели танков M60 для развязывания «третьей мировой войны» с Россией. По ее словам, эта техника была разработана как противовес новым средним танкам противника Т-54 и Т-55. Новые прототипы танков М60 вошли в мартовский пакет помощи США Украине.

При этом президент Сирии Башар Асад заявил, что третья мировая война уже идет. По его словам, ответственность за это лежит на Западе, который действует через «нацистские силы» на Украине под руководством Владимира Зеленского и через террористов в Сирии.